В медвузах Иркутской области начнут учиться 363 студента-целевика

Министр подчеркнул, что целевики после окончания обучения будут иметь гарантированные рабочие места и будут трудиться в тех медучреждениях региона, которые особенно нуждаются в молодых специалистах. Андрей Модестов поблагодарил ребят за выбор такой непростой, но очень важной профессии.