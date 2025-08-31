В медвузах Иркутской области начнут учиться 363 студента-целевика

В сентябре 2025 года в медицинских вузах Иркутской области приступят к обучению 363 студента, поступивших в рамках целевого набора. Накануне начала учебного года с будущими врачами, которые будут осваивать основы на факультете «Лечебное дело» в Иркутском медуниверситете встретился министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.
— Целевое обучение − эффективный инструмент для восполнения кадрового дефицита, — отметил Андрей Модестов. -
Министр подчеркнул, что целевики после окончания обучения будут иметь гарантированные рабочие места и будут трудиться в тех медучреждениях региона, которые особенно нуждаются в молодых специалистах. Андрей Модестов поблагодарил ребят за выбор такой непростой, но очень важной профессии.
Большинство студентов, пришедших в рамках целевого набора в ИГМУ поступили на факультет лечебного дела, но есть и такие, кто выбрал педиатрию и стоматологию. Кроме того, 92 человека зачислили в ординатуру и 17 — в Иркутскую государственную медицинскую академию последипломного образования (ИГМАПО).
Напомним: Иркутская область участвует в реализации федерального проекта «Медицинские кадры», входящего в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, на территории Приангарья реализуются несколько областных программ, направленных на укрепление кадрового потенциала сферы здравоохранения.