В историческом парке Петербурга открылась выставка «Парады Великой войны»

Выставка, посвященная военным парадам войск Красной Армии и партизанских соединений, проводившимся с ноября 1941 по сентябрь 1945 года, основана на материалах издания «Парады Великой войны» А. Л. Мясникова. В ее основе — исторические материалы, кадры кино- и фотохроники. Гости могут узнать редкие факты о парадах в Москве, Ленинграде, маршах военнопленных, таких как «Большой вальс» и «Марш позора», параде в Берлине у Бранденбургских ворот, в Харбине.