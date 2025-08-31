В историческом парке Петербурга открылась выставка «Парады Великой войны»

Посетители музейно-выставочного центра «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге смогут побывать на выставке «Парады Великой войны». Экспозиция открылась по нацпроекту «Семья» и продлится до конца года, сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
Выставка, посвященная военным парадам войск Красной Армии и партизанских соединений, проводившимся с ноября 1941 по сентябрь 1945 года, основана на материалах издания «Парады Великой войны» А. Л. Мясникова. В ее основе — исторические материалы, кадры кино- и фотохроники. Гости могут узнать редкие факты о парадах в Москве, Ленинграде, маршах военнопленных, таких как «Большой вальс» и «Марш позора», параде в Берлине у Бранденбургских ворот, в Харбине.
Отдельно представлены экспонаты из коллекции «Фарфор и память: скульптуры героев войны». В центре внимания — выдающиеся военачальники, внесшие свой вклад в Победу, среди которых — Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Николай Воронов, Александр Новиков. Все скульптуры созданы на основе архивных материалов с высочайшим портретным сходством, исторической достоверностью и точным соблюдением элементов формы одежды и наград героев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.