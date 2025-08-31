Глава Башкирии встретился с военнослужащими Росгвардии и батальона имени Шаймуратова

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил бойцов батальона, носящего имя героя республики Минигали Шаймуратова. Визит носил особый, торжественный характер — военнослужащих удостоили ведомственных медалей имени легендарного генерала.
Далее маршрут главы региона лежал к воинам Росгвардии. Обращаясь к ним, Радий Хабиров подчеркнул, что именно на таких подразделениях держится безопасность и спокойствие в регионе. Он назвал росгвардейцев настоящей гордостью республики, отметив их дисциплину, боевой дух и надежность.
Особые слова прозвучали в завершение встречи. Глава республики, говоря с солдатами без официоза, по-отечески попросил их беречь себя. Он напомнил, что самая главная задача — возвращение домой, где каждого ждут живым и невредимым.
