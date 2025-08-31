«Обстановку нельзя назвать спокойной». Минобороны заявило о начале учений ОДКБ на территории Беларуси

На территории Беларуси начались учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Торжественный старт учениям был дан в Витебске и на полигоне «Лепельский».
— Дан старт совместным учениям с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие — 2025», «Поиск — 2025» и «Эшелон — 2025», — сообщили в Минобороны 31 августа.
Начальник Генштаба ВС Павел Муравейко на церемонии в Витебске подчеркнул важность ОДКБ в обеспечении безопасности. Также он назвал стартовавшие учения важнейшим мероприятием оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.
— Сегодня ОДКБ, пожалуй, единственная военно-политическая структура, которая защищает интересы государств-членов организации на постсоветском пространстве, — прокомментировал первый замглавы Минобороны Беларуси.
Генерал-майор также указал на то, что военно-политическая обстановка в мире на данный момент неспокойная, в связи с чем следует «держать порох сухим».
— Поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности, — отметил он.
