«Обстановку нельзя назвать спокойной». Минобороны заявило о начале учений ОДКБ на территории Беларуси

Минобороны: дан старт учениям ОДКБ на территории Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

На территории Беларуси начались учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Торжественный старт учениям был дан в Витебске и на полигоне «Лепельский».

— Дан старт совместным учениям с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие — 2025», «Поиск — 2025» и «Эшелон — 2025», — сообщили в Минобороны 31 августа.

Начальник Генштаба ВС Павел Муравейко на церемонии в Витебске подчеркнул важность ОДКБ в обеспечении безопасности. Также он назвал стартовавшие учения важнейшим мероприятием оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.

— Сегодня ОДКБ, пожалуй, единственная военно-политическая структура, которая защищает интересы государств-членов организации на постсоветском пространстве, — прокомментировал первый замглавы Минобороны Беларуси.

Генерал-майор также указал на то, что военно-политическая обстановка в мире на данный момент неспокойная, в связи с чем следует «держать порох сухим».

— Поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности, — отметил он.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси хотят перенять опыт политического устройства Китая: «Думаем серьезно».

