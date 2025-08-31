В Омской области прошел фестиваль традиционной культуры «Летопроводец»

Фестиваль «Летопроводец» в селе Крестики Оконешниковского района проводят каждый год. Он посвящен прощанию с летом. На Руси в этот день праздновали начало нового года. Было принято именно в этот день завершать работы в поле, так как с этого момента приходит осень. Праздник дошел до наших дней и всегда собирает много гостей.