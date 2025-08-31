Ричмонд
В Омской области прошел фестиваль традиционной культуры «Летопроводец»

Ежегодно в селе Крестики Оконешниковского района в последний день лета устраивают большой праздник.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль «Летопроводец» в селе Крестики Оконешниковского района проводят каждый год. Он посвящен прощанию с летом. На Руси в этот день праздновали начало нового года. Было принято именно в этот день завершать работы в поле, так как с этого момента приходит осень. Праздник дошел до наших дней и всегда собирает много гостей.

Основной площадкой проведения фестиваля стала площадь у местного Дома культуры. Гостей там встречали народными песнями, танцами, угощали традиционными чалдонскими блюдами: грибятницей, карустником, маковниками, чаем на травах с медом. Но больше всего всем запомнились необычные фирменные блюда местных хозяек: щи с сушеным творогом, картофель, запечный в тыкве и варенье из шишек и одуванчиков.

Участников фестиваля традиционной культуры «Летопроводец» приветствовали заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина и директор Государственного центра народного творчества Виктория Багринцева. Они вместе со всеми погрузились в атмосферу праздника: пробовали угощения и участвовали в развлекательной программе.

А развлечений в этот раз было много: мастер-классы по гончарному мастерству, плетение кукол-оберегов из свежей травы и даже конкурс ковроткачества. А для любителей менее активного отдыха — конкурс-дефиле традиционного костюма на главной сцене. Все остались довольны — значит, прощание с летом прошло удачно!