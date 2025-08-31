Пятый класс пожарной опасности объявлен в Ростовской области

На территории Ростовской области в воскресенье, 31 августа, действует пятый, наивысший класс пожарной опасности. Как предупреждают в донском МЧС, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в северо-восточных, центральных, южных, местами в северо-западных и юго-восточных районах, а также в Приазовье.