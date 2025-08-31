Пятый класс пожарной опасности объявлен в Ростовской области

На территории Ростовской области в воскресенье, 31 августа, действует пятый, наивысший класс пожарной опасности. Как предупреждают в донском МЧС, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в северо-восточных, центральных, южных, местами в северо-западных и юго-восточных районах, а также в Приазовье.
Местами в Приазовье объявлен четвертый класс пожароопасности. Спасатели призывают жителей региона быть предельно осторожными с огнем, воздержаться от разведения костров и сжигания мусора, а также ограничить посещение лесных массивов.
Отметим, что в последний день лета синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, восточный и юго-восточный ветер скоростью 7−12 м/с, с ночными порывами до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17−22 градуса, в северных районах до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +30−35 градусов.
