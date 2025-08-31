Завод холдинга «ЭкоНива» в Воронежской области ускорил производство творога

«ЭкоНива» запустила цех по производству творога в сентябре 2022 года. Изначально там выпускали до 10 тонн готовой продукции в сутки. Ввод в эксплуатацию четырех новых творогоизготовителей позволил нарастить производство до 20 тонн. В цеху установлены восемь емкостей, все прошли тестовые выработки и готовы к полной загрузке.