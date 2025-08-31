Ричмонд
Завод холдинга «ЭкоНива» в Воронежской области ускорил производство творога

Показатель вырос в два раза — до 20 тонн в сутки.

Источник: Национальные проекты России

Аннинский молочный завод, который входит в группу компаний «ЭкоНива» и находится в Воронежской области, увеличил мощности производства творога в два раза, что соответствует задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в минсельхозе региона.

«ЭкоНива» запустила цех по производству творога в сентябре 2022 года. Изначально там выпускали до 10 тонн готовой продукции в сутки. Ввод в эксплуатацию четырех новых творогоизготовителей позволил нарастить производство до 20 тонн. В цеху установлены восемь емкостей, все прошли тестовые выработки и готовы к полной загрузке.

На высокоавтоматизированном комплексе технологического оборудования отечественных и иностранных производителей выпускается творог под брендом «ЭкоНива» жирностью 5% и 9%. Помимо оборудования для изготовления творога, на заводе построили котельную и реконструировали высоковольтную трансформаторную подстанцию.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.