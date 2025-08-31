Представителям компаний Крыма расскажут о финансовых инструментах экспорта

Вебинар «Финансовые инструменты экспорта» пройдет 11 сентября для представителей крымских компаний по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.
На вебинаре участники узнают о финансовых рисках экспортной деятельности и методах их минимизации, масштабах рисков экспортера в зависимости от используемого финансового инструмента, а также о типовых условиях экспортного кредитования.
Встреча пройдет в онлайн-формате на онлайн-платформе РЭЦ. Требуется регистрация по ссылке. Узнать подробнее о мероприятии можно по телефону Южного регионального центра поддержки экспорта: +7 (978) 990−79−24 или по электронной почте: exportrk2018@yandex.ru.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.