Новая школа в Ижме Республики Коми откроет двери 1 сентября

Площадь школы превышает 10 тыс. кв. м, в ней размещено более 200 помещений, созданных для удобства обучения и внеурочной деятельности. На первом этаже расположена столовая на 215 мест, кабинеты биологии, трудового обучения, медицинский кабинет и пять учебных классов. На втором этаже — девять классов, кабинеты иностранного языка, физики, спортивный и актовый зал, библиотека площадью 360 кв. м. На третьем этаже — десять классов, кабинеты химии, информатики, рисования и кабинеты иностранных языков.