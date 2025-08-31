Новая школа в Ижме Республики Коми откроет двери 1 сентября

Строительство школы на 600 мест завершилось в селе Ижма Республики Коми по нацпроекту «Молодежь и дети». Учреждение примет учеников 1 сентября, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Площадь школы превышает 10 тыс. кв. м, в ней размещено более 200 помещений, созданных для удобства обучения и внеурочной деятельности. На первом этаже расположена столовая на 215 мест, кабинеты биологии, трудового обучения, медицинский кабинет и пять учебных классов. На втором этаже — девять классов, кабинеты иностранного языка, физики, спортивный и актовый зал, библиотека площадью 360 кв. м. На третьем этаже — десять классов, кабинеты химии, информатики, рисования и кабинеты иностранных языков.
Внешняя территория здания благоустроена: проложены асфальтированные дорожки, разбиты зеленые насаждения, оборудован стадион с беговой дорожкой, баскетбольная и волейбольная площадки, зоны для гимнастики. Благодаря новой школе появится возможность отменить вторую смену и повысить доступность качественного образования для всех учащихся.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.