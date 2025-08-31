Минобразования сказало, кому доступно дистанционное обучение в вузах и колледжах Беларуси

Так, замначальника главного управления профобразования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования министерства Александра Петрова сказала об аккуратном отношении к дистанционному образованию. В частности, в Беларуси государство регулирует специальности, по которым в принципе есть возможность открыть обучение на удаленке. Таковые есть как на уровне среднего специального образования, так и профессионально-технического.