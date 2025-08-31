Минобразования сказало, кому доступно дистанционное обучение в вузах и колледжах Беларуси

Представители Министерства образования сказали БелТА, кому доступно дистанционное обучение в вузах и колледжах Беларуси.
Так, замначальника главного управления профобразования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования министерства Александра Петрова сказала об аккуратном отношении к дистанционному образованию. В частности, в Беларуси государство регулирует специальности, по которым в принципе есть возможность открыть обучение на удаленке. Таковые есть как на уровне среднего специального образования, так и профессионально-технического.
По словам Петровой, речь идет о «специальности, связанной с обслуживанием IT-техники».
«Используется прежде всего для обучающихся с особыми потребностями, например, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мы считаем, что для них дистанционное обучение — это то, что надо», — сказала представитель Минобразования.
А начальник главного управления профессионального образования госоргана Сергей Пищов сказал агентству, что в 2025-м на дистанционную форму в университеты приняты 53 человека. Как правило, это в основном IT-специальности.
