В Кировском районе Перми отремонтировали улицу Светлогорскую

Светлогорская — один из 17 дорожных объектов, которые в этом году ремонтируются в Перми по нацпроекту. Работы велись на участке длиной 760 метров от ул. Калинина до развязки на Западном обходе, сообщают в краевом минтрансе.
Светлогорская — важнейшая магистраль Кировского района. Здесь курсирует 10 городских и 7 межмуниципальных маршрутов. Дорога выходит на Западный обход, Красавинский мост, улицы, которые ведут в центр города.
Из-за большой нагрузки на полотне дороги образовались колеи, трещины и другие дефекты. Все они устранены, хотя у приемочной комиссии появился ряд замечаний. В частности, специалисты и общественник обратили внимание подрядчика на слишком высокий бортовой камень в местах пешеходных переходов.