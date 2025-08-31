Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе Перми отремонтировали улицу Светлогорскую

Светлогорская — один из 17 дорожных объектов, которые в этом году ремонтируются в Перми по нацпроекту.

Светлогорская — один из 17 дорожных объектов, которые в этом году ремонтируются в Перми по нацпроекту. Работы велись на участке длиной 760 метров от ул. Калинина до развязки на Западном обходе, сообщают в краевом минтрансе.

Светлогорская — важнейшая магистраль Кировского района. Здесь курсирует 10 городских и 7 межмуниципальных маршрутов. Дорога выходит на Западный обход, Красавинский мост, улицы, которые ведут в центр города.

Из-за большой нагрузки на полотне дороги образовались колеи, трещины и другие дефекты. Все они устранены, хотя у приемочной комиссии появился ряд замечаний. В частности, специалисты и общественник обратили внимание подрядчика на слишком высокий бортовой камень в местах пешеходных переходов.