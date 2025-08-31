В школе искусств города Кимовска в Тульской области начался капремонт

Подготовка к ремонту ДШИ началась еще в 2021 году: тогда разрабатывалась проектно-сметная документация. В 2024-м объект успешно прошел государственную экспертизу, была подана заявка и завершены все необходимые процедуры, по итогам которых учреждение включили в программу капитального ремонта на 2025 год.