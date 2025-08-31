В школе искусств города Кимовска в Тульской области начался капремонт

Кимовскую детскую школу искусств (ДШИ) в Тульской области масштабно обновят по нацпроекту «Семья». Ремонтные работы в учреждении стартовали в августе этого года, сообщили в администрации Кимовского района.
Подготовка к ремонту ДШИ началась еще в 2021 году: тогда разрабатывалась проектно-сметная документация. В 2024-м объект успешно прошел государственную экспертизу, была подана заявка и завершены все необходимые процедуры, по итогам которых учреждение включили в программу капитального ремонта на 2025 год.
Работы пройдут в два этапа и завершатся в 2026-м. Сейчас специалисты обновляют кровлю двухэтажного здания. В рамках ремонта в школе планируют обновить системы пожарной сигнализации и путей эвакуации, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, отопления и благоустроить прилегающую территорию и установить там арт-объект «Скрипичный ключ».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.