Пенсионеры Ростовской области представят поделки на всероссийской ярмарке

Посетители шести клубов по интересам, действующих на базе социально-реабилитационных центров для граждан пожилого возраста в Егорлыкском районе Ростовской области, в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» смогут поучаствовать во всероссийской ярмарке. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Ярмарка творческих работ получателей социальных состоится в ходе форума «Вместе ради детей», который пройдет 23−25 сентября в Ульяновске. От пенсионеров Егорлыкского района на мероприятии будут представлены поделки, изготовленные своими руками на клубных занятиях. Средства, вырученные на ярмарке, будут переданы для нужд участников СВО.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.