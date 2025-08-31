Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Выборгском районе Петербурга отремонтируют детсад

В здании проходит комплексное обновление: ремонтируются групповые помещения, музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет и пищеблок.

Источник: Национальные проекты России

Ход работ по капитальному ремонту детского сада № 141 в Санкт-Петербурге проверил глава Выборгского района Виктор Полунин, сообщили в местной администрации. Дошкольные учреждения строят и обновляют в Северной столице в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети».

Детский сад расположен на Суздальском шоссе и рассчитан на 75 мест. По словам Полунина, в здании проходит комплексное обновление: ремонтируются групповые помещения, музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет и пищеблок. Глава района также осмотрел прилегающую к детсаду территорию. Открытие обновленного учреждения запланировано на этот год.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.