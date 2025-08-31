В Выборгском районе Петербурга отремонтируют детсад

Ход работ по капитальному ремонту детского сада № 141 в Санкт-Петербурге проверил глава Выборгского района Виктор Полунин, сообщили в местной администрации. Дошкольные учреждения строят и обновляют в Северной столице в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети».
Детский сад расположен на Суздальском шоссе и рассчитан на 75 мест. По словам Полунина, в здании проходит комплексное обновление: ремонтируются групповые помещения, музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет и пищеблок. Глава района также осмотрел прилегающую к детсаду территорию. Открытие обновленного учреждения запланировано на этот год.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.