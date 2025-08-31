В Иркутской области открылся первый детский сад, отремонтированный по нацпроекту

В двухэтажном здании, построенном почти 40 лет назад, поменяли инженерные сети, обновили фасад, благоустроили прилегающие площадки для прогулок. С 1 сентября в группах будут заниматься малыши. Уже сформировано пять групп, причем одна из них для детей в возрасте от 1 года. Всего в детский сад «Рябинка» будут ходить 100 дошкольников.