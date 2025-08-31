В Иркутской области открылся первый детский сад, отремонтированный по нацпроекту

Праздник, посвященный открытию после капитального ремонта детского сада «Рябинка» прошел в рабочем поселке Чунский. Событие это примечательно еще и тем, что именно этот детский сад стал первым в Иркутской области, который удалось обновить благодаря участию в нацпроекте «Семья». Общая стоимость работ составила более 94 миллионов рублей, причем 3,8 миллиона рублей были выделены на приобретение новой мебели, игрушек и современного учебного оборудования.
Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, с помощью мероприятий нацпроекта в Приангарье появилась возможность обновить детсады в восьми муниципалитетах, а всего в списке подлежащих ремонту до 2027 года, составленном в министерстве просвещения РФ содержится 11 дошкольных детских учреждений Приангарья.
В двухэтажном здании, построенном почти 40 лет назад, поменяли инженерные сети, обновили фасад, благоустроили прилегающие площадки для прогулок. С 1 сентября в группах будут заниматься малыши. Уже сформировано пять групп, причем одна из них для детей в возрасте от 1 года. Всего в детский сад «Рябинка» будут ходить 100 дошкольников.