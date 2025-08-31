В селе Курсавка на Ставрополье обновили центральную библиотеку

Библиотеку модернизировали в год ее 95-летия. Там обустроены зоны для отдыха и работы посетителей, оборудованы рабочие места для людей с ОВЗ. В помещениях доступен Wi-Fi и сенсорные экраны. В числе новинок — мультстудия, 3D-принтер, интерактивный стол, очки виртуальной реальности, ноутбуки, планшеты, интерактивная трибуна и многое другое.