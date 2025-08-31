В селе Курсавка на Ставрополье обновили центральную библиотеку

Торжественное открытие обновленной центральной библиотеки, созданной по нацпроекту «Семья», состоялось в селе Курсавка Ставропольского края. Это второе в округе и 28-е в регионе подобное учреждение, открытое в новом формате, сообщили в краевом правительстве.
Библиотеку модернизировали в год ее 95-летия. Там обустроены зоны для отдыха и работы посетителей, оборудованы рабочие места для людей с ОВЗ. В помещениях доступен Wi-Fi и сенсорные экраны. В числе новинок — мультстудия, 3D-принтер, интерактивный стол, очки виртуальной реальности, ноутбуки, планшеты, интерактивная трибуна и многое другое.
Любители истории могут познакомиться с интерактивной «Книгой памяти» где представлены федеральные, региональные и местные издания. Для малышей, ожидающих родителей, предусмотрена интерактивная песочница, кресла, столики и настольные игры. Кроме того, учреждение получило более трех тысяч новых книг.
«Пространство библиотеки, знакомое нам с детства, преобразилось, наполнилось новым, необычным содержанием. У жителей появилась прекрасная возможность для самореализации, образования и общения. Библиотека призвана стать настоящим центром знаний и вдохновения, объединяющим людей разных поколений», — отметила глава Андроповского округа, в состав которого входит село, Нина Бобрышева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.