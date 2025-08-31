В Астраханской области построят тротуар на главных улицах села Три Протока

Благоустроенный тротуар появится на улицах Ленина и Валентины Хабаровой в селе Три Протока в Астраханской области. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Приволжского района, где расположен населенный пункт.
Протяженность тротуара составит более 1,5 километра. В ходе осмотра территории были выявлены незначительные замечания, которые будут устранены в кратчайшие сроки. По словам представителей администрации района, завершить благоустройство подрядчик планирует согласно графику.
Кроме того, в связи с интенсивным движением общественного транспорта по маршруту № 118 и большим количеством грузовой спецтехники, проезжая часть на указанных улицах пришла в неудовлетворительное состояние. В связи с чем там проведут ямочный ремонт дорожного полотна, к которому подрядчики приступят в ближайшее время.
Отмечается, что после завершения всех работ улицы села Три Протока станут значительно более комфортными и безопасными как для пешеходов, так и для водителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.