В Иркутске завершен ремонт путепровода на станции Батарейная

Напомним: на объекте проводился капитальный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы велись в непростых условиях, ведь для этого приходилось согласовывать их с движением составов по железной дороге. Сказалась и процедура смены подрядчика: первый не справился с возложенной на него задачей, пришлось искать нового, которым стало муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов». В итоге все намеченные работы были проведены, после чего грузоподъемность путепровода увеличилась до 100 тонн.