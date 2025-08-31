Ричмонд
В Иркутске завершен ремонт путепровода на станции Батарейная

С 1 сентября по нему откроется движение автотранспорта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Торжественная церемония открытия путепровода на станции Батарейная прошло в Иркутске. Поздравить местных жителей с этим долгожданным событием прибыли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

Напомним: на объекте проводился капитальный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы велись в непростых условиях, ведь для этого приходилось согласовывать их с движением составов по железной дороге. Сказалась и процедура смены подрядчика: первый не справился с возложенной на него задачей, пришлось искать нового, которым стало муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов». В итоге все намеченные работы были проведены, после чего грузоподъемность путепровода увеличилась до 100 тонн.

Помимо основных работ, подрядчики благоустроили прилегающую территорию. Общий объем финансирования составил 429 миллионов рублей.