Уникальная архитектурно-художественная подсветка появится в «Лужниках» — Собянин

В олимпийском комплексе «Лужники» создается уникальная архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году начали крупный проект — благоустройство территории олимпийского комплекса “Лужники”. Здесь появятся знаковые точки притяжения, особое внимание уделим архитектурно-художественной подсветке нового поколения. Планируем с помощью цвета, света, звука и интерактивных инсталляций объединить центральную площадь и прилегающие к ней боковые аллеи в четыре смысловые зоны природных стихий — земли, воды, огня и воздуха», — написал мэр.

Собянин отметил, что фасад Большой спортивной арены за счет технологии видеомэппинга будет превращаться в мультимедийное «живое» полотно. Достичь максимального эффекта от проекции помогут новая динамическая подсветка и медиакровля. Такая подсветка появится и на существующих скульптурах «Земля» и «Вода». Линейные светильники и прожектора — на создаваемых павильонах центральной площади. Декоративные грунтовые прожекторы украсят деревья.

Частью картины светового представления летом будет фонтан с водной гладью, а зимой — каток. Центральная площадь станет уникальным городским пространством, где будут сочетаться спорт, отдых, искусство и современные технологии.

