Уникальная архитектурно-художественная подсветка появится в «Лужниках» — Собянин

Собянин отметил, что фасад Большой спортивной арены за счет технологии видеомэппинга будет превращаться в мультимедийное «живое» полотно. Достичь максимального эффекта от проекции помогут новая динамическая подсветка и медиакровля. Такая подсветка появится и на существующих скульптурах «Земля» и «Вода». Линейные светильники и прожектора — на создаваемых павильонах центральной площади. Декоративные грунтовые прожекторы украсят деревья.