Минобороны высказалось о ядерном оружии на учениях «Запад-2025» в Беларуси

Минобороны прокомментировало возможность применения ядерного оружия на учениях ОДКБ и «Запад-2025» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны Беларуси заявили о ядерном оружии на учениях «Запад-2025» и на учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, стартовавших 31 августа на территории республики, сообщает Sputnik Беларусь.

Как отметил первый замглавы Минобороны Беларуси — начальник Генштаба Павел Муравейко, на учениях ОДКБ и «Запад — 2025» предусмотрели планирование применения ядерного оружия.

— В рамках учений планирование применения всех видов оружия предусматривается, — заявил генерал-майор.

Кроме того, начальник Генштаба ВС обратил внимание на то, что распространились фейковые сообщения о том, что якобы на учениях ОДКБ будут отрабатывать применение тактического ядерного оружия, и опроверг это.

— Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать — будем учиться, — прокомментировал Муравейко.

Напомним, маневры начнутся 1 и завершатся 6 сентября.

Еще Минобороны заявило о начале учений ОДКБ на территории Беларуси: «Обстановку нельзя назвать спокойной».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси хотят перенять опыт политического устройства Китая: «Думаем серьезно».

