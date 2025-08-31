Новую стелу установили на въезде в Ростов

Особое внимание было уделено новой архитектурной доминанте — 20-метровой стеле, посвященной доблести российского народа. Авторами композиции стали скульптор Сергей Олешня и архитектор Юрий Дворников. Монумент, состоящий из трех соединенных букв «V» с размещенными между ними государственными наградами, символизирует единство народа в борьбе за независимость страны.