Новую стелу установили на въезде в Ростов

В Ростове реконструировали западный въезд в город и установили стелу.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь лично проинспектировал завершение работ на западном въезде в Ростов-на-Дону. Речь идет о кольцевом пересечении улиц Таганрогской и Малиновского. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Особое внимание было уделено новой архитектурной доминанте — 20-метровой стеле, посвященной доблести российского народа. Авторами композиции стали скульптор Сергей Олешня и архитектор Юрий Дворников. Монумент, состоящий из трех соединенных букв «V» с размещенными между ними государственными наградами, символизирует единство народа в борьбе за независимость страны.

Юрий Слюсарь отметил необходимость завершающего этапа благоустройства в виде озеленения территории вокруг стелы. Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что высадка кустарников и газона уже запланирована на осенний День древонасаждения.

