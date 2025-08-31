Ричмонд
Трезвый праздник: как в Башкирии сделают 1 сентября без алкоголя

В Башкортостане 1 сентября запретят продажу алкоголя в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

1 сентября на всей территории Башкирии магазины не смогут продавать спиртное. Инициатива, закрепленная в республиканском законе, призвана в День знаний оградить парки, дворы и улицы от случайных инцидентов, связанных с распитием алкоголя.

Запрет касается исключительно розничной торговли — супермаркетов, винно-водочных отделов и небольших магазинов. А вот бары и рестораны будут работать в привычном режиме, и их гости смогут заказать алкогольные напитки без ограничений.

Для тех, кто решит нарушить запрет, предусмотрены серьезные штрафы: до 40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 300 тысяч — для юридических лиц с обязательной конфискацией всей алкогольной продукции.

