Россиянам рассказали, как не заразиться лихорадкой чикунгунья

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев перечислил несколько правил, которые позволят не заразиться лихорадкой чикунгунья. О них он рассказал в беседе с «АиФ».
Первое, что он посоветовал, — избегать мест, где свирепствует этот вирус.
«Если это невозможно, тогда нужно защищать себя именно от комаров, которые являются переносчиками заболеваниями. Нужно надевать одежду с длинными рукавами, надевать штаны, а не шорты, например. Также нужно использовать головные уборы с сетками от насекомых», — сказал Зуев.
Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов — Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.