Умерла 103-летняя участница Курской битвы Мария Колтакова

Госпожа Колпакова участвовала в Курской битве, освобождении Воронежа, Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Она лично вынесла с поля боя более 300 раненых бойцов. Во время войны получила тяжелое ранение руки, ее едва не ампутировали, но женщина сбежала из санитарной части обратно в полк. Медалью «За отвагу» ее награждал генерал-лейтенант Иван Черняховский.