Учёные из Новосибирска разработали РНК-препарат от бешенства

Сейчас препарат готовят к испытаниям на биологических моделях.

На форуме «Технопром-2025» учёные из Кольцово представили новый РНК-препарат, способный подавлять вирус бешенства. Об этом сообщили в Сиб.фм.

Средство активирует выработку интерферонов и действует на РНК- и ДНК-содержащие вирусы. В лабораторных тестах оно показало высокую эффективность. РСейчас препарат готовят к испытаниям на биологических моделях.

Ранее сообщалось, что новосибирские медики нашли вирус, уничтожающий возбудителя опасной пневмонии.