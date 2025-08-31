Учёные из Новосибирска разработали РНК-препарат от бешенства

Сейчас препарат готовят к испытаниям на биологических моделях.
На форуме «Технопром-2025» учёные из Кольцово представили новый РНК-препарат, способный подавлять вирус бешенства. Об этом сообщили в Сиб.фм.
Средство активирует выработку интерферонов и действует на РНК- и ДНК-содержащие вирусы. В лабораторных тестах оно показало высокую эффективность. РСейчас препарат готовят к испытаниям на биологических моделях.
Ранее сообщалось, что новосибирские медики нашли вирус, уничтожающий возбудителя опасной пневмонии.