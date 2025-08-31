Снесли за считанные минуты: в Омске хулиганы выломали шлагбаум

В Омске хулиганы сломали шлагбаум в микрорайоне «Серебряный берег». Инцидент произошел этой ночью. Четверо мужчин подбежали к ограждению в районе дома 101/1 по улице Красный путь и выломали его за считанные минуты. А позже — скрылись. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.
Шлагбаум у дома 101/1 на Красном пути появился недавно, с инициативой установить ограждение выступили местные жители. Коллективно собирали деньги на его установку. Накануне днем его запустили. Но, по всей видимости, нововведению оказались рады не все.
Из-за шлагбаума в первый же день его работы в микрорайоне образовалась огромная пробка: машины столпились у ограждения. Жители не могли заехать во дворы, выехать из них тоже. Затор в микрорайоне был около часа.
После неприятной ситуации от шлагбаума этой же ночью неизвестные решили оперативно избавиться. Вот только все содеянное попало на камеры видеонаблюдения. И хулиганам теперь может грозить крупный штраф.