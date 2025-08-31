К сбору сведений о погибших героях СВО для Книги Памяти приступят в Таганроге

В Таганроге началась работа по созданию городской Книги Памяти, посвященной жителям города, погибшим в ходе специальной военной операции. Решение принято в соответствии с указом губернатора Ростовской области от апреля 2024 года о мерах по увековечению памяти участников СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.