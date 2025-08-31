В Бронницах завершают строительство физкультурно-оздоровительного центра

В комплексе площадью более 2,1 тыс. кв. м будут проводить тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, теннису и настольному теннису. Кроме того, там можно будет позаниматься фитнесом и поделать силовые упражнения на современных тренажерах. Спортивный зал рассчитан на 24 человека в смену, фитнес-зал — на 7 человек, зона силовых тренировок — на 15 спортсменов одновременно. Перекусить и отдохнуть после занятий можно будет в кафетерии на 24 посадочных места. Также на территории будет пристройка для хранения плавсредств, способная вместить более 200 каноэ и байдарок.