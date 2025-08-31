В Бронницах завершают строительство физкультурно-оздоровительного центра

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершается в Бронницах в Московской области. Его возводят в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
На объекте уже выполнено свыше 81% работ. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, монтажом инженерных систем и оборудования, благоустройством территории. Завершить работы планируют в третьем квартале этого года.
В комплексе площадью более 2,1 тыс. кв. м будут проводить тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, теннису и настольному теннису. Кроме того, там можно будет позаниматься фитнесом и поделать силовые упражнения на современных тренажерах. Спортивный зал рассчитан на 24 человека в смену, фитнес-зал — на 7 человек, зона силовых тренировок — на 15 спортсменов одновременно. Перекусить и отдохнуть после занятий можно будет в кафетерии на 24 посадочных места. Также на территории будет пристройка для хранения плавсредств, способная вместить более 200 каноэ и байдарок.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.