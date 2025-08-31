Полиция запретила 39 полякам въезд в Россию из-за акции на мемориале под Тверью

В Тверской области 39 польских байкеров, несмотря на запрет, заехали на территорию мемориального комплекса «Медное», на котором находится Польское военное кладбище. Иностранцы устроили факельное шествие, а также некий «обряд» со священником в белом одеянии. В России произошедшее уже окрестили «провокацией» и «демаршем». Охранник комплекса признался, что ему стало «не по себе» от увиденного. Всех участников несогласованной акции задержала полиция. Им запретили въезд в Россию на пять лет.