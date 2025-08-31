В Кировской области пройдет фестиваль «Орловская ладья»

Ежегодный фестиваль «Орловская ладья» состоится 6 сентября в городе Орлове Кировской области. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
В программе — областной шахматный турнир, костюмированное шествие, танцевальное представление, бал королевы и короля. Также состоятся тематические конкурсы костюмов и аксессуаров, гастрономический и рыцарский турниры, конкурс «Маленькие принц и принцесса», игры и спортивные состязания. Гости фестиваля смогут посетить с экскурсией Орловский шахматный завод — единственное в России серийное производство шахмат.
Еще на мероприятии будет организована выставка-продажа «Город мастеров» с зоной мастер-классов. Также пройдет конкурс среди мастеров, занимающихся изготовлением изделий из дерева. По окончании праздника участников пригласят на дискотеку. С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться в сообществе в ВК.
«В этом году на фестивале “Орловская ладья” мы запланировали открытие тематического арт-объекта “Король и Королева”, который станет украшением города Орлова. При сканировании QR-кода объект становится виртуальной фотозоной с ожившими шахматными Королевой и Королем», — рассказал глава Орловского района Светослав Добровольский.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.