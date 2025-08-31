Ричмонд
В нашей стране самая дорогая недвижимость в Европе: Сколько лет надо проработать жителю Молдовы, чтобы позволить себе самую дешевую квартиру

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что в Кишиневе по сравнению с европейскими столицами одна из самых низких доступность квартир по сравнению с зарплатами.

Источник: Комсомольская правда

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что в Кишиневе по сравнению с европейскими столицами одна из самых низких доступность квартир по сравнению с зарплатами.

Так, для покупки квартиры размером в 70 кв. м в I и II кварталах 2025 г. было необходимо 15,5 и 14,8 средних годовых зарплат.

— Квартиры не такие дорогие, но зарплаты низкие. Чем развитее страна, тем она стабильнее, тем лучше доступность квартир, тем выше зарплаты и тем больше разница между зарплатами и ценой квартир, — уточнил Вячеслав Ионицэ.

В 2025 году среднегодовая стоимость новых квартир в Кишиневе составила почти 2000 евро/кв. м, более, чем вдвое выше, чем в 2008 г., когда был первый значительный рост цен на недвижимость в Молдове.

