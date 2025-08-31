Туман и дождь: что ждет жителей Башкирии 1 сентября

Первый день осени в Башкирии выдастся по-летнему теплым, но не без традиционных сюрпризов. Синоптики обещают, что погода внесет свои коррективы в праздничные планы жителей республики.
Утро 1 сентября начнется с прохлады. Столбики термометров в разных районах покажут от +6° на северо-востоке до +14° в остальных частях региона. Жителям северо-восточных районов стоит одеться чуть теплее — там температура опустится до самых низких отметок. А вот днем воздух прогреется до +22,+27°.
Также прогнозируется ухудшение видимости — местами до 500 метров. Автомобилистам, особенно тем, кто поедет на школьные линейки с детьми, стоит быть предельно внимательными и заранее заложить дополнительное время на дорогу.
В Уфе погода будет немного скромнее, чем в целом по региону. Жителей города облачный день с периодическими прояснениями и небольшими дождями. Температура ночью составит +11,+13°, а днем — не выше +22°. Юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/с добавит в воздух легкую свежесть.
