Туман и дождь: что ждет жителей Башкирии 1 сентября

В Уфе погода будет немного скромнее, чем в целом по региону. Жителей города облачный день с периодическими прояснениями и небольшими дождями. Температура ночью составит +11,+13°, а днем — не выше +22°. Юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/с добавит в воздух легкую свежесть.