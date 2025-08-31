В Тверской области стартовала выдача наборов для первоклассников

Выдача школьно-письменных наборов для первоклассников из семей с невысокими доходами, а также многодетных, опекунских и участников СВО стартовала в Тверской области. Эта мера поддержки соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате правительства региона.
Всего к началу нового учебного года необходимые принадлежности вручат 4650 детям. Школьные комплекты предназначены для детей из семей, зарегистрированных и проживающих на территории региона, место их учебы также должно быть расположено в Тверской области. В наборе — 24 наименования самых необходимых для юных учеников предметов. Это собранные в рюкзак пенал, тетради, краски, пластилин, закладки, подставка для книг и другие принадлежности. Некоторые из них украшены уникальными рисунками, посвященными достопримечательностям региона. Также отметим, что 75% предметов, включенных в набор, — продукция местных производителей.
По решению главы региона выдача канцелярских наборов и школьных портфелей в муниципалитетах сопровождается праздничными семейными мероприятиями. Например, 26 августа праздники для первоклассников прошли во Дворце культуры «Химволокно», «Затверецкий» и досуговом центре «Мир» в Твери. Также праздничные мероприятия проходят в семейных центрах муниципальных образований.
Каждый муниципалитет самостоятельно определяет дату выдачи наборов. Все подробности их получения можно узнать в отделениях по работе с семьей и детьми социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мой семейный центр» по месту жительства. С перечнем учреждений можно ознакомиться по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.