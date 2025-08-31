В Тверской области стартовала выдача наборов для первоклассников

Всего к началу нового учебного года необходимые принадлежности вручат 4650 детям. Школьные комплекты предназначены для детей из семей, зарегистрированных и проживающих на территории региона, место их учебы также должно быть расположено в Тверской области. В наборе — 24 наименования самых необходимых для юных учеников предметов. Это собранные в рюкзак пенал, тетради, краски, пластилин, закладки, подставка для книг и другие принадлежности. Некоторые из них украшены уникальными рисунками, посвященными достопримечательностям региона. Также отметим, что 75% предметов, включенных в набор, — продукция местных производителей.