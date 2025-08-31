В Боровске Калужской области завершают благоустройство монастырского сада

Вокруг монастырской стены проложили удобную дорожку с плиточным покрытием. К трем прудам оборудовали подъемы и спуски. Также рабочие обустроили уютные зоны для отдыха и благоустроили маршрут, ведущий к Святому источнику. Они построили два моста через реку Истерьму, которые открыли доступ на правый берег, где появится экологическая тропа на сваях.