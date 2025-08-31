В Боровске Калужской области завершают благоустройство монастырского сада

Благоустройство монастырского сада «Шесть веков под покровом Пафнутия» завершается в городе Боровске Калужской области. Территорию улучшают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Боровского района.
Особое внимание при работах уделяют сохранению исторического облика местности. Специалисты провели дендрологическое обследование каждого дерева старше 150 лет и сохранили десятки вековых растений — это ивы, липы и сосны, а также участки с редкими видами. Под охраной остались гнезда птиц, для которых монастырский сад является естественной средой обитания.
Вокруг монастырской стены проложили удобную дорожку с плиточным покрытием. К трем прудам оборудовали подъемы и спуски. Также рабочие обустроили уютные зоны для отдыха и благоустроили маршрут, ведущий к Святому источнику. Они построили два моста через реку Истерьму, которые открыли доступ на правый берег, где появится экологическая тропа на сваях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.