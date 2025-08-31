В поселке Молодежном Иркутской области построили новую спортплощадку

Многофункциональную спортивную площадку обустроили возле школы поселка Молодежного в Иркутской области. Объект открыли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики Приангарья.
На спортплощадке установили места для болельщиков, современное освещение, ограждение и уложили резиновое покрытие. Теперь у юных спортсменов населенного пункта появилось место, где они могут поиграть в большой теннис и волейбол. Кроме того, планируется, что на новой площадке будут устраивать соревнования для учащихся школы.
«Всего в 2025 году в регионе запланировано обновить 79 территорий. На сегодняшний день завершено 14 дворов и 30 общественных пространств. Сохранение спортивных объектов, строительство новых площадок является важным вкладом в наше будущее, способствуя формированию здорового и активного образа жизни, укреплению социальных связей, командного духа», — рассказал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.