В поселке Молодежном Иркутской области построили новую спортплощадку

На спортплощадке установили места для болельщиков, современное освещение, ограждение и уложили резиновое покрытие. Теперь у юных спортсменов населенного пункта появилось место, где они могут поиграть в большой теннис и волейбол. Кроме того, планируется, что на новой площадке будут устраивать соревнования для учащихся школы.