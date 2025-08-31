Ричмонд
В Пскове откроется школа № 13 после капитального ремонта

В здании заменили кровлю, обновили пищеблок, выполнили косметический ремонт в учебных классах.

Школа № 13 в Пскове примет первых учеников после капитального ремонта по нацпроекту «Молодежь и дети». В этом учебном году за новые парты сядут около 500 ребят, сообщили в Управлении информационной политики правительства Псковской области.

«Выполнен большой объем работ. Заменены инженерные сети, что для нас очень важно. Это отопление, водоснабжение, а также электрика. Здание у нас 1951 года, поэтому коммуникационные сети оставляли желать лучшего», — рассказал директор образовательного учреждения Денис Соколов.

В здании школы заменили кровлю, обновили пищеблок, выполнили косметический ремонт в учебных классах. Цветовую гамму подбирали совместно родители с учителями. Кроме того, по нацпроекту оснащены оборудованием кабинеты для уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» и труду.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.