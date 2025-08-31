Новую врачебную амбулаторию откроют осенью в удмуртском селе Сосновка

Торжественное открытие новой врачебной амбулатории запланировано на начало сентября в селе Сосновка Шарканского района Удмуртской Республики. Медицинское учреждение возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации района.
На объекте подходит к концу основной этап строительства. Рабочие завершили монтаж модульных конструкций здания. Все инженерные коммуникации подключены: водоснабжение, канализация и электроснабжение готовы к эксплуатации. Сейчас строители занимаются благоустройством прилегающей территории, работы выполнены на 73%. Также специалисты заасфальтировали подъездную дорогу.
После получения необходимой лицензии учреждение начнет оказывать медицинскую помощь жителям села Сосновка и близлежащих населенных пунктов. В здании люди смогут сдать анализы, пройти осмотры и многое другое.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.