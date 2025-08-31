В Иркутске завершили капремонт театра кукол «Аистенок»

Капитальный ремонт подошел к концу в театре кукол «Аистенок» в Иркутске. Работы в учреждении проводились по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры и архивов Иркутской области.
В здании отремонтировали фасад, парадное и боковое крыльца, сделали архитектурную подсветку, обогрев кровли, молниезащиту. Внутри театра заменили планшет сцены, обновили парадные лестницы и зрительское фойе, паркет, служебные помещения, установили световые панели и новые гардеробы.
«Театр встречает зрителей обновленным. В нем проведен самый масштабный ремонт за последние десятилетия. За 90 лет своей истории “Аистенок” воспитал не одно поколение зрителей, привил им любовь к искусству. Он сохраняет традиции и экспериментирует с новыми формами. В новом сезоне театр представит зрителям новые спектакли, которые, я уверена, будут яркими и запоминающимися», — сказала министр культуры Приангарья Олеся Полунина.
Новый сезон откроется премьерой спектакля для дошколят и младших школьников «Приключения самого длинного червяка» по пьесе Анны Богачёвой. Для зрителей также подготовят семейный спектакль «Грустная такса для мамы», постановку для малышей «Вода», для взрослой аудитории — «Поём в душу — недорого» и «Пушкин».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.