В Иркутске завершили капремонт театра кукол «Аистенок»

«Театр встречает зрителей обновленным. В нем проведен самый масштабный ремонт за последние десятилетия. За 90 лет своей истории “Аистенок” воспитал не одно поколение зрителей, привил им любовь к искусству. Он сохраняет традиции и экспериментирует с новыми формами. В новом сезоне театр представит зрителям новые спектакли, которые, я уверена, будут яркими и запоминающимися», — сказала министр культуры Приангарья Олеся Полунина.