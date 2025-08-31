Ричмонд
В Балашихе после капремонта откроется школа № 32

Образовательный процесс в учреждении стартует с началом нового учебного года — 1 сентября.

Капитальный ремонт школы № 32 в Балашихе Московской области подошел к концу. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

«Школа № 32, которая находится в историческом центре города, будет 1 сентября ждать учеников. Уже идет уборка помещений. Отремонтировали столовую с пищеблоком, актовый зал, заменили инженерные коммуникации и установили современное отопительное и вентиляционное оборудование», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Учреждение 1959 года постройки на улице Крупской начали обновлять в сентябре 2024 года. Площадь четырехэтажного здания — 3,77 тыс. кв. м. Сейчас на объекте трудятся 160 рабочих и 7 единиц техники. Специалисты проложили электрические сети, выполнили внутреннюю отделку помещений, обновили кровлю и фасад. Также они восстановили полы.

Основной объем работ завершили: заменили инженерные коммуникации, установили современное отопительное и вентиляционное оборудование. Также закуплена техника для кабинетов физики, химии, биологии и информатики. Готовы второй, третий и четвертый этажи, а на первом расставляют мебель. Также сейчас завершается благоустройство территории.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

