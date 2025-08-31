Аграрии Верхневолжья осенью смогут пройти обучение в «Школе фермера»

Социальный образовательный проект «Школа фермера» возобновит работу в сентябре в Тверской области. Участники смогут получить новые знания и практический опыт, позволяющие создать агробизнес с нуля или значительно улучшить существующее фермерское хозяйство, что соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства региона.
Проект направлен на развитие фермерства в Тверской области, оказание поддержки молодым предпринимателям в сфере АПК на всех этапах — от идеи до коммерциализации, а также на повышение финансовой грамотности участников. Традиционно обучение в «Школе фермера» проводится дважды в год: весной и осенью.
В этом году осенний поток проведут с 22 по 30 сентября, а выдача дипломов запланирована на декабрь. Подать заявку на участие может любой желающий с высшим или средним профессиональным образованием — как начинающие фермеры, так и действующие предприниматели, стремящиеся развивать свой бизнес. В 2025 году планируется набрать 25 человек.
Победители конкурсного отбора получат сертификаты на бесплатное обучение по программе профессиональной переподготовки (250 часов) по направлениям «Животноводство» и «Агроэкотуризм» с выдачей дипломов установленного образца. По окончании обучения участники пройдут тестирование и защитят свои бизнес-планы. Один из них будет награжден грантом для реализации своего проекта.
Для зачисления в школу необходимо предоставить пакет документов, включая заявление, копии паспорта и диплома об образовании, а также согласия на обработку персональных данных. Заявки принимаются в электронном виде по ссылке, а также на сайте Тверского регионального филиала Россельхозбанка в разделе «Свое фермерство».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.