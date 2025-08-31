Аграрии Верхневолжья осенью смогут пройти обучение в «Школе фермера»

В этом году осенний поток проведут с 22 по 30 сентября, а выдача дипломов запланирована на декабрь. Подать заявку на участие может любой желающий с высшим или средним профессиональным образованием — как начинающие фермеры, так и действующие предприниматели, стремящиеся развивать свой бизнес. В 2025 году планируется набрать 25 человек.