В Курской области появится туристическое приложение для смартфонов

Благодаря приложению можно будет узнать, какие достопримечательности есть на территории Курской области, как туда добраться и где поблизости разместиться. Также пользователи смогут познакомиться с афишами ближайших мероприятий в Курске и регионе. В приложении можно будет самостоятельно формировать маршруты и рассчитывать среднее время в поездке.