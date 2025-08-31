В Курской области появится туристическое приложение для смартфонов

Специальное приложение-путеводитель для мобильных устройств на базе Android появится в Курской области. Предприниматель-создатель проекта вложит в него свои финансы, а также средства федеральной поддержки в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма.
Эта инициатива победила во втором конкурсе проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Автор — индивидуальный предприниматель Дмитрий Ноздрачев. Общая стоимость проекта — 1 079 980 рублей.
Благодаря приложению можно будет узнать, какие достопримечательности есть на территории Курской области, как туда добраться и где поблизости разместиться. Также пользователи смогут познакомиться с афишами ближайших мероприятий в Курске и регионе. В приложении можно будет самостоятельно формировать маршруты и рассчитывать среднее время в поездке.
Одно из главных достоинств проекта — адаптация для маломобильных и слабовидящих людей. Для таких путешественников в приложение включат 34 аудиоэкскурсии с адаптивным аудиофоном.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.