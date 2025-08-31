Ричмонд
В Челябинской области до утра 1 сентября объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области до утра 1 сентября объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Агентство «Москва»

«До конца суток 31 августа и ночью 1 сентября в северной половине, а также на западе ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни», — говорят синоптики.

Также они прогнозируют неблагоприятные явления: 1—3 сентября возможны интенсивный подъем уровня воды в реках в тех районах, где пройдут интенсивные дожди, увеличение притока воды в пруды и водохранилища.

По уточненным данным, предстоящей ночью будет облачно с прояснением, в большинстве районов прошумят небольшие, местами — умеренные дожди, в северной половине — сильные и очень сильные, сильные ливни.

Днем в понедельник облачно с прояснением, местами пробарабанят небольшие дожди, в южной половине — умеренные.

Ночью и утром в отдельных районах образуются туманы. Ветер северной четверти с переходом на юго-восточный, его скорость 3−8 м/c, днем локально порывы до 13 м/с.

Температура воздуха 1 сентября ночью плюс 4−9, на западе — до 12 градусов, днем плюс 13−18, на юге — до 21.

Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью слабый дождь и плюс 7−9, завтра днем без существенных осадков и плюс 16−18. Ночью и утром в низинах туман.