В деревне Благовещенье в Вологодской области осенью откроют новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) планируют ввести в эксплуатацию в деревне Благовещенье Вологодской области в начале сентября. Улучшение качества сельской медицины — одно из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Старый ФАП находится в приспособленном помещении многоквартирного жилого дома. В скором времени свои двери для пациентов откроет современный медпункт. Его общая площадь — 65,5 кв. м. В нем есть кабинет приема пациентов, процедурная, санузел и помещение для персонала. Также рабочие сделали пандус для удобства маломобильных граждан.
ФАП полностью оснащен всем необходимым оборудованием. Медицинскую помощь в нем будут получать 415 человек, в том числе 89 детей. Прием пациентов в учреждении будет вести фельдшер Ирина Верховинская. Она работает в медицине более 35 лет.
Всего в этом году в Вологодской области планируется открыть 18 ФАПов и отремонтировать 103 объекта здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.