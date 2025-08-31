Геомагнитные возмущения начнутся 1 сентября

«Геомагнитные возмущения, согласно расчету, начнутся 1 сентября около 23 часов по московскому времени. И продлятся от 30 до 45 часов, то есть весь вторник, 2 сентября, и, как минимум, часть среды. Пик геомагнитных возмущений должен быть пройден около полудня во вторник, когда геомагнитные индексы выйдут на уровень около Kp=7, что соответствует магнитным бурям уровня G3», — говорится в сообщении.