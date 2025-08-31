В Ростове на продажу выставили крупнейший бизнес-центр

Стартовая цена объекта составляет три миллиарда рублей, что превышает 76 тысяч рублей за квадратный метр. В здании с современным ремонтом уже работают магазины, рестораны и фитнес-клуб с бассейном. Дополнительным преимуществом является двухуровневый паркинг на 182 места, предназначенный для посетителей и арендаторов.