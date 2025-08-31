В Ростове на продажу выставили крупнейший бизнес-центр

В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу один из бизнес-центров. Также объявление с объектом премиум-класса было опубликовано на одном из крупнейших сайтов коммерческой недвижимости.
Комплекс, расположенный по адресу ул. Суворова, 91, состоит из двух 17-этажных зданий общей площадью более 39 тысяч квадратных метров. Бизнес-центр, введенный в эксплуатацию в 2013 году, является частью многофункционального комплекса премиум-класса и предлагает потенциальным покупателям современные офисные и торговые помещения.
Стартовая цена объекта составляет три миллиарда рублей, что превышает 76 тысяч рублей за квадратный метр. В здании с современным ремонтом уже работают магазины, рестораны и фитнес-клуб с бассейном. Дополнительным преимуществом является двухуровневый паркинг на 182 места, предназначенный для посетителей и арендаторов.
Подпишись на нас в Telegram!