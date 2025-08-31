В Москве пройдет конференция об инструментах финансирования

Конференция для предпринимателей «Финансы для бизнеса: кредиты и альтернативные инструменты», посвященная актуальным мерам поддержки и инструментам привлечения финансирования, состоится 12 сентября в Москве. Образовательная поддержка бизнесменам оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участники мероприятия узнают об изменениях в политике банков, действующих льготных кредитах и ставках, а также о программах льготного лизинга для малых и средних предприятий. Деловую программу конференции откроет выступление председателя комитета общественной организации «Опора России» по финансовым рынкам, генерального директора аналитического центра «БизнесДром» Павла Самиева. Он расскажет о текущей ситуации на рынке кредитования МСП. Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов объяснит принцип работы гарантийной поддержки кредитования. Член правления Ассоциации операторов инвестиционных платформ Эльвира Глухова сообщит, как использовать краудфандинговые инструменты для развития бизнеса.
Конференция пройдет с 11:00 до 16:00 в зале «Москва» бизнес-пространства «Митинг Поинт» по адресу: Охотный Ряд, дом 2, деловой центр «Москва», подъезд 3, этаж 5. На мероприятие нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.