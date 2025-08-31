В Москве пройдет конференция об инструментах финансирования

Участники мероприятия узнают об изменениях в политике банков, действующих льготных кредитах и ставках, а также о программах льготного лизинга для малых и средних предприятий. Деловую программу конференции откроет выступление председателя комитета общественной организации «Опора России» по финансовым рынкам, генерального директора аналитического центра «БизнесДром» Павла Самиева. Он расскажет о текущей ситуации на рынке кредитования МСП. Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов объяснит принцип работы гарантийной поддержки кредитования. Член правления Ассоциации операторов инвестиционных платформ Эльвира Глухова сообщит, как использовать краудфандинговые инструменты для развития бизнеса.