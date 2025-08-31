Ричмонд
Россиянам рассказали, какие подарки можно дарить учителям

Стоимость подарка учителю не должна превышать 3 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Согласно российскому законодательству, учителям можно дарить подарки стоимостью не более трех тысяч рублей.

«Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: работникам образовательных организаций», — говорится в статье 575 Гражданского кодекса.

Помимо предельной стоимости, обычным считает подарок, который вручается в неформальной обстановке в честь праздника или других событий, не связанных с должностным положением или выполнением служебных обязанностей.

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. В этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.

В 2025 году в школы по всей стране пойдут более 18 миллионов школьников, включая около 1,5 миллиона первоклассников.