«Подросток парализован, может только разговаривать». В Гродно 16-летний подросток попал в реанимацию после сальто на батуте

В Гродно 16-летний парень попал в реанимацию с тяжелыми травмами после прыжков на батутах, сообщили на ОНТ.
Трагедия произошла в гродненском батутном центре. Подросток попал в реанимацию с переломом позвоночника и шейного отдела. Молодой человек парализован и находится в реанимации, он может только разговаривать.
Причиной тяжелых травм стало неудачное сальто на батутах, его лечением занимаются нейрохирурги Гродненской областной детской клинической больницы. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Причины трагедии устанавливает Следственный комитет, батутный центр продолжает работать.
Еще в МЧС сообщили, что в Гродно школьник пострадал при обрушении здания: «Часть кирпичной стены рухнула на ребенка».
Также МЧС сказало об эвакуации людей в противотуберкулезном диспансере под Минском.
Между тем инспекция сказала, что делать при ДТП с диким животным в Беларуси.