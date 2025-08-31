Белорусский врач озвучила настораживающие признаки родинок

Белорусский врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская перечислила настораживающие признаки родинок в эфире телеканала «Беларусь 1». На это обратило внимание sb.by.
Прежде всего, насторожить должен сам факт появления новых родинок или изменение уже существующих. В качестве настораживающих признаков Светлана Якубовская назвала такие:
«Первый, самый главный симптом — это асимметрия. Если вы заметили такое, лучше перестраховаться и обратиться к врачу. Кроме того, помните, что у родинки должны быть ровные, четкие края».
Стоит обратить внимание на кровоточивость или раздражение вокруг родинок. Цвет же их может быть не только коричневым, но и черным, розовым, красным, белым.
«Но, если вы видите три и более цвета в области родинки, обязательно запишитесь к врачу», — отмечает специалист.
Если наблюдается очень быстрый рост родинки, которая становится больше за считанные месяцы, это также признак, который должен привлечь внимание.
«И вообще динамика, любые изменения, которые вас настораживают, должны быть предпосылкой к тому, чтобы показаться специалисту», — говорит Светлана Якубовская.
Вместе с тем врач-дерматовенеролог добавила: увеличение родинки по мере роста ребенка как раз-таки нормально и ожидаемо.
