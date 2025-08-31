В Залегощенском районе Орловской области осенью завершат ремонт дороги

Протяженность ремонтируемого участка составляет около 10 км. Специалисты уже завершили земляные работы, вырубили деревья и кустарники, уложили нижний и верхний слои основания из щебня. В дальнейшем они приступят к восстановлению пересечений и примыканий. В ходе ремонта обочины укрепят щебнем, обустроят остановочную и посадочную площадки, автопавильон. В целях безопасности дорожного движения на участке нанесли временную разметку и установили знаки, которые после завершения работ заменят на постоянные.