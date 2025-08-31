В Залегощенском районе Орловской области осенью завершат ремонт дороги

Ремонт участка трассы «Орел — Ефремов» — Моховое должны завершить не позднее 15 октября в Залегощенском районе Орловской области. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.
Протяженность ремонтируемого участка составляет около 10 км. Специалисты уже завершили земляные работы, вырубили деревья и кустарники, уложили нижний и верхний слои основания из щебня. В дальнейшем они приступят к восстановлению пересечений и примыканий. В ходе ремонта обочины укрепят щебнем, обустроят остановочную и посадочную площадки, автопавильон. В целях безопасности дорожного движения на участке нанесли временную разметку и установили знаки, которые после завершения работ заменят на постоянные.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.